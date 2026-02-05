Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite tv programma streaming

Oggi prende il via il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo mesi di preparazione, le partite si svolgono finalmente e si può seguire tutto in diretta tv, streaming o in sede. La competizione promette emozioni e battaglie tra le migliori squadre internazionali.

Ci siamo! Dopo lunghi mesi di preparazione e di attesa, il torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è pronto ad alzare il sipario e a mandare in scena le prime gare in programma. Giornata subito frizzante, in questo giovedì 5 febbraio, con tutte le squadre in pista fra Gruppo A e Gruppo B, per un totale di 4 partite: ad aprire il menù sarà Svezia-Germania alle ore 12.10, a chiuderlo invece il big match Finlandia-Canada dalle ore 21.10, nel mezzo tutti i riflettori saranno per il debutto dell’Italia contro la Francia alle ore 14.40, seguito alle 16.40 da un attesissimo Stati Uniti-Cechia Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (giovedì 5 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia dell'hockey ghiaccio femminile si prepara a scendere sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta per iniziare.

Argomenti discussi: Calendario hockey ghiaccio femminile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Terza variazione calendario gare dei Campionati di Serie A femminile, Serie A2 e Serie B 2025/26 di hockey su pista; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026.

