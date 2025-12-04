Calciomercato Moretto svela | Il Milan è in trattativa per questo giovane terzino

Pianetamilan.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, nel suo ultimo video ha voluto parlare di un nuovo nome per la difesa rossonera: ecco il talento dell'indipendiente de Medellin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato moretto svela il milan 232 in trattativa per questo giovane terzino

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto svela: “Il Milan è in trattativa per questo giovane terzino”

News recenti che potrebbero piacerti

calciomercato moretto svela milanMoretto: "Il Milan in questo momento non sta considerando Sergio Ramos" - Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione: “Sergio ... Secondo milannews.it

calciomercato moretto svela milanCalciomercato Milan, la verità su Sergio Ramos e la posizione del club - Oltre ad un attaccante, il Milan avrebbe bisogno anche solo numericamente di un difensore centrale già a gennaio. Come scrive notiziemilan.it

Calciomercato | Sergio Ramos al Milan, Moretto svela tutto: “Vi dico che…” - Il noto esperto di mercato ha fatto chiarezza sulla situazione legata al difensore spagnolo in vista delle prossime finestre di trasferimento L'articolo Calciomercato | Sergio Ramos al Milan, Moretto ... msn.com scrive

Mercato Milan, Moretto smentisce tutte le voci sul difensore! La situazione. Segui le ultime sui rossoneri - Segui le ultime sui rossoneri Le voci di un possibile approdo di Sergio Ramos, il difensore spagnolo e leggenda del Real Ma ... Da milannews24.com

calciomercato moretto svela milanCalciomercato Milan, Fabrizio Romano svela: «Fullkrug offerto in Italia, Fabio Silva occasione vera. E c’è un retroscena» - Calciomercato Milan: il noto giornalista fa il punto sulle occasioni invernali, tra un bomber in uscita e un giovane talento che sogna l’Italia Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiorn ... Si legge su milannews24.com

calciomercato moretto svela milanMilan, la verità su Sergio Ramos - Cosa filtra sull'arrivo dell'ex capitano del Real Madrid come possibile rinforzo per la difesa rossonera. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Moretto Svela Milan