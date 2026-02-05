Da Milano trapelano voci di un possibile colpo a zero per l’Inter. Secondo Matteo Moretto, i nerazzurri stanno pensando di prendere un giocatore della Juventus senza spendere un euro. La trattativa, se si concretizzasse, potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre. I tifosi sono curiosi di scoprire chi potrebbe essere il protagonista di questa operazione.

Inter News 24 Mercato Inter, Moretto svela un’assurda indiscrezione: i nerazzurri punterebbero su un giocatore della Juventus. Ecco i dettagli. Il mercato dell’Inter non dorme mai e, dopo la chiusura della sessione invernale, emergono retroscena e scenari futuri da capogiro. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su YouTube, il club di Cristian Chivu sta seriamente valutando un colpo a parametro zero dalla Juventus. Si tratta di Weston McKennie, il cui contratto scadrà a giugno: il club nerazzurro avrebbe già chiesto informazioni, inserendosi in una corsa che vede coinvolta anche la MLS. « Nelle ultime settimane anche l’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a 0 » ha svelato il giornalista, sottolineando come la trattativa per il rinnovo tra lo statunitense e i bianconeri sia attualmente in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, si punta al colpo a zero dalla Juventus? Ecco la rivelazione di Matteo Moretto

Si intensifica il dibattito sul futuro di Dodò, attualmente alla Fiorentina.

L'articolo analizza la possibile acquisizione di Senesi da parte della Juventus, secondo quanto riportato da Moretto.

