Mercato Inter si punta al colpo a zero dalla Juventus? Ecco la rivelazione di Matteo Moretto
Da Milano trapelano voci di un possibile colpo a zero per l’Inter. Secondo Matteo Moretto, i nerazzurri stanno pensando di prendere un giocatore della Juventus senza spendere un euro. La trattativa, se si concretizzasse, potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre. I tifosi sono curiosi di scoprire chi potrebbe essere il protagonista di questa operazione.
Inter News 24 Mercato Inter, Moretto svela un’assurda indiscrezione: i nerazzurri punterebbero su un giocatore della Juventus. Ecco i dettagli. Il mercato dell’Inter non dorme mai e, dopo la chiusura della sessione invernale, emergono retroscena e scenari futuri da capogiro. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su YouTube, il club di Cristian Chivu sta seriamente valutando un colpo a parametro zero dalla Juventus. Si tratta di Weston McKennie, il cui contratto scadrà a giugno: il club nerazzurro avrebbe già chiesto informazioni, inserendosi in una corsa che vede coinvolta anche la MLS. « Nelle ultime settimane anche l’Inter ha chiesto informazioni per McKennie a 0 » ha svelato il giornalista, sottolineando come la trattativa per il rinnovo tra lo statunitense e i bianconeri sia attualmente in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Internews24.com
