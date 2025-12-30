Calcio Napoli Anguissa verso il rientro | Conte ritrova il suo pilastro a metà gennaio

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, si avvicina al suo rientro in campo dopo oltre cinquanta giorni di assenza. Secondo le ultime indicazioni, il giocatore potrebbe tornare disponibile a metà gennaio, offrendo nuovamente un importante supporto al reparto centrale della squadra. Il suo recupero rappresenta un passo importante per le strategie di mister Conte in vista delle prossime sfide di campionato.

Dopo oltre cinquanta giorni di stop, Frank Anguissa vede la luce: il centrocampista del Calcio Napoli è vicino al ritorno in campo e può tornare a disposizione già a metà gennaio. Arrivano conferme anche dai quotidiani sportivi di oggi: Frank Anguissa è ormai prossimo al rientro. Come anticipato nelle scorse ore, il centrocampista camerunense ha

