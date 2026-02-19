Calcio l’Inter crolla a Bodo e si complica la vita Pareggio rocambolesco dell’Atletico Madrid
L’Inter ha perso in Norvegia contro il Bodo, un risultato che complica la sua qualificazione in Champions League. La squadra italiana ha subito due gol nel primo tempo, senza riuscire a reagire. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha pareggiato in modo rocambolesco contro il Porto, segnando due volte negli ultimi minuti. Questi incontri, giocati questa sera, chiudono la prima parte dei play-off e lasciano molte incognite per il ritorno. La qualificazione si fa più difficile per entrambe le squadre coinvolte.
Con i quattro match disputati questa sera si è chiusa l’andata dei play-off della Champions League 2026. Per l’Italia brutte notizie. Dopo i ko di Atalanta e Juventus di ieri, infatti, si aggiunge anche quello dell’Inter che viene sconfitta in Norvegia e ora dovrà recuperare nella sfida di ritorno. Si sapeva che il campo del BodøGlimt non sarebbe stato semplice per l’Inter e il risultato finale lo ha confermato. I norvegesi, infatti, hanno centrato il successo per 3-1 ed ora i nerazzurri di mister Chivu dovranno ribaltare tutto a San Siro tra sei giorni. La sfida di Bodo prende il via con i padroni di casa che provano a imporre il proprio ritmo ed il proprio gioco e Fet dopo 20 minuti porta avanti i gialloneri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Si complica la pista Goretzka per il Milan: l’Atletico Madrid piomba sul centrocampistaLa trattativa tra il Milan e Leon Goretzka si complica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dopo 15 anni, il Cholo #Simeone può lasciare l’Atletico Madrid: ha rotto con il nuovo ds #Alemany. Secondo La Derniere Heure, che rilancia Marca, il mercato di gennaio ha visto partire #Gallagher, #Raspadori, #DePaul, #Galán, nessuno dei quali è stato rim facebook
Lesione muscolare per Nico Gonzalez: si complica l'obbligo di riscatto dell'Atletico Madrid, cosa succede con la Juventus x.com