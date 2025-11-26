LIVE Atletico Madrid-Inter 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo i nerazzurri vogliono il pareggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO TEMPO! 22.00 Sta per iniziare il secondo tempo tra Inter e Atletico Madrid. 21.57 L’Inter raggruppa i suoi tifosi con la foto della fine del primo tempo del match. Si va al riposo pic.twitter.comRu7CXWg5XB — Inter (@Inter) November 26, 2025 21.55 C’è un record per Julian Alvarez! L’argentino è il giocatore più veloce della storia a raggiungere 10 gol in Champions League. L’ex Manchester City ci ha messo solo 14 partite nella massima competizione europea. 21.53 Intanto, l’Atalanta è ferma sullo 0-0 contro il Francoforte. Di seguito, gli altri risultati di Champions League al termine del primo tempo: Arsenal-Bayern Monaco 1-1 Liverpool-PSV Eindhoven 1-1 Olympiacos-Real Madrid 1-3 Paris Saint-Germain-Tottenham 1-1 Sporting Lisbona-Club Brugge 2-0 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Barella off the crossbar! #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: dopo i primi 45' Atletico Madrid-Inter 1-0 e Eintracht-Atalanta 0-0, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-quinta- - facebook.com Vai su Facebook
Atletico Madrid-Inter LIVE 1-0, risultato in diretta della partita di Champions League: vantaggio di Julian Alvarez - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
LIVE Atletico Madrid-Inter 1-0 Champions 2025/2026: Julian Alvarez record Atletico Madrid - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: Simeone avanti, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Come scrive tuttosport.com