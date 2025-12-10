Calci pugni e minacce di morte alla moglie anche davanti ai figli | empedoclino scarcerato dopo la condanna
Pasquale Di Lorenzo, empedoclino condannato per violenza domestica, è stato scarcerato e trasferito agli arresti domiciliari dopo oltre un anno di carcere. La decisione del tribunale di Agrigento arriva su richiesta dell’avvocato Lombardo, in seguito alla condanna a quattro anni di reclusione.
Ha lasciato la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ed è adesso agli arresti domiciliari. Dopo un anno e passa di carcere e dopo la condanna d'inizio novembre a 4 anni di reclusione, su istanza dell'avvocato Gaspare Lombardo il tribunale di Agrigento ha disposto i domiciliari per l'empedoclino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
