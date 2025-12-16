Terrore al supermercato | minacce di morte alla direttrice poi calci e pugni ai poliziotti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un normale pomeriggio al supermercato Lidl di viale Santa Eufemia, Brescia, è stato sconvolto da un episodio di violenza, con minacce di morte rivolte alla direttrice e successivi attacchi a calci e pugni nei confronti dei poliziotti intervenuti. L'evento ha generato grande panico tra clienti e dipendenti, trasformando un normale momento di spesa in una scena di tensione e paura.

Immagine generica

Momenti di panico si sono vissuti all’interno del supermercato Lidl di viale Santa Eufemia, a Brescia, dove un normale pomeriggio si spesa si è trasformato in pochi istanti un incubo per clienti e dipendenti.Direttrice minacciata con una bottiglia Tutto ha inizio quando un uomo di 35 anni. Bresciatoday.it

Litigo con un prepotente buffone arricchito

Video Litigo con un prepotente buffone arricchito
Scorrendo la pagina è possibile consultare articoli e approfondimenti collegati al tema.

terrore supermercato minacce morteRuba e minaccia di morte la cassiera. La polizia arresta un diciassettenne dopo l’incetta di superalcolici - Un gruppetto di minori al supermercato aveva fatto acquistare whisky e vodka a un 19enne. msn.com

“Madalina Ghenea viveva nel terrore, era perseguitata da attacchi violenti e minacce di morte”: l’ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio racconta l’incubo dello stalking - Si sta svolgendo in questi giorni, di fronte ai giudici della quinta sezione penale del Tribunale di ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.