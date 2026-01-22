Ecco perché di Arsenal può vincere tutto | i segreti di Arteta

Scopri i motivi del successo dell'Arsenal sotto la guida di Arteta. In Premier League, i Gunners sfidano il City di Guardiola, mentre in Champions League sono imbattuti con sette vittorie su sette. Analizziamo le strategie e le decisioni che potrebbero portare l'Arsenal a raggiungere traguardi importanti in questa stagione.

In Premier riesce a tenere testa al City di Guardiola, in Champions è primo assoluto con 7 vittore su 7 partite: fin dove può arrivare Arteta con il suo Arsenal?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pronostico Portsmouth-Arsenal: Arteta vuole vincere tuttoIl match tra Portsmouth e Arsenal, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre.

Inter-Arsenal, sfida tra le regine dei calci da fermo. I segreti di Chivu e ArtetaL'incontro tra Inter e Arsenal mette a confronto due team specializzati nelle situazioni di calcio da fermo.

Inter, incubo playoff: KO con l'Arsenal e addio Top 8? Ecco perché vincere col Dortmund potrebbe non bastare: gli incastri e le proiezioniInter, incubo playoff: KO con l'Arsenal e addio Top 8? Ecco perché vincere col Dortmund potrebbe non bastare: gli incastri e le proiezioni Si complica maledettamente il cammino europeo dell'Inter.

Inter, Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l'Arsenal. Le sue paroleInter, Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l'Arsenal. Le sue parole La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Arsenal, match v

Una parere personale (e quindi certamente discutibile) post Inter-Arsenal 1-3. Perdere contro l’Arsenal, oggi, per le nostre squadre è tristemente la cosa più normale del mondo. Perché è più forte, perché è più strutturato, perché si può permettere mercati multi - facebook.com facebook

