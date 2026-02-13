Una forte ondata di maltempo sta colpendo Sicilia e Calabria, provocando frane, esondazioni e isolando diverse famiglie. La causa principale è l'intensa pioggia che si è abbattuta nelle ultime ore, aggravando le condizioni già precarie delle zone colpite dal ciclone Harry a gennaio. Un dettaglio che rende ancora più difficile il lavoro dei soccorritori è il fango che ha ostruito alcune strade principali, rallentando gli interventi di emergenza.

Gli effetti della crisi climatica continuano a tormentare il Sud Italia che ancora attende i ristori per il ciclone Harry che ha devastato molte regioni a gennaio. Nella notte sono stati segnalati danni e criticità a causa del maltempo in molte zone di Sicilia e Calabria. In Sicilia i problemi peggiori si sono registrati nelle province di Messina e Palermo. Notte terribile a Messina per la bufera e i venti oltre 100 km orari. Sono cadute decine di alberi anche molto grandi, oltre a pali e cartelli. Molte le strade allagate. A Santa Margherita un furgone si è ribaltato a causa delle forti raffiche di Maestrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, forte ondata di maltempo su Sicilia e Calabria: frane, esondazioni e famiglie isolate

Approfondimenti su crisi climatica

Ondata di maltempo in Calabria: esondano i fiumi Busento e Campagnano, lasciando isolate diverse famiglie nel Comune di Cosenza.

Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

Ultime notizie su crisi climatica

Per quattro giovani italiani su dieci la crisi climatica crea ansiaHanno paura. Temono per il proprio futuro. Non sono sicuri di poter vivere un domani sereno e tranquillo. Sono i giovani che hanno vissuto un passato di evento meteo estremo, come un alluvione o ... avvenire.it

Crisi climatica: un bambino su 3 esposto a ondate di caloreLa crisi climatica non è più una minaccia isolata. Lo mostrano chiaramente le ultime allarmanti tendenze: ondate di calore sempre più frequenti, più gravi e più durature. Abbiamo condotto un’indagine ... savethechildren.it

Dopo una lunga migrazione in un’Europa devastata dalla crisi climatica, Marta, Sara e Miguel trovano rifugio in Scandinavia, dove però una società controllata dall’intelligenza artificiale e divisa in caste nasconde nuove minacce. Quando le risorse scarseggia - facebook.com facebook

La crisi climatica rende le risorse della Groenlandia sempre più appetibili x.com