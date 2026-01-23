Emergenza climatica e resilienza del sud | Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicati

Unicredit ha avviato un piano di interventi per supportare la Calabria di fronte alle sfide climatiche. L’istituto offre moratorie sui mutui, credito agevolato e iniziative di solidarietà per rafforzare le imprese locali, tra cui PMI, settori agricoli e il turismo. Questa strategia mira a favorire la resilienza e la ripresa dell’economia calabrese, contribuendo a un percorso di sviluppo sostenibile e duraturo nei territori più esposti.

Moratoria sui mutui fino a 12 mesi, nuovo credito agevolato, iniziative di solidarietà nei territori più esposti e sostegno alla ripresa delle attività produttive Un pacchetto di interventi per accompagnare la ripresa di un’economia locale fatta di pmi, filiere agricole e turismo diffuso. L’ondata di maltempo che nelle ultime settimane colpisce ampie aree della Calabria provoca danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche, mettendo sotto pressione soprattutto i piccoli centri, le filiere agricole, il commercio di prossimità e il turismo diffuso. In diversi territori si registrano difficoltà operative, rallentamenti produttivi e tensioni sulla liquidità delle imprese, in un contesto già segnato da fragilità strutturali e da un’esposizione crescente agli eventi climatici estremi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Maltempo, Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicatiUnicredit ha annunciato un piano di interventi dedicati per supportare le famiglie e le imprese della Calabria colpite dall'ondata di maltempo.

