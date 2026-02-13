Calabria sott’acqua: fiumi esondano, famiglie isolate e ferrovie minacciate Cosenza - Piogge torrenziali e mareggiate colpiscono il Cosentino: strade chiuse, frane, evacuazioni e linee ferroviarie a rischio mentre i soccorritori lavorano senza sosta. La piena del fiume Crati ha allagato diverse frazioni di Cosenza, lasciando alcune case sommerse e isolando decine di abitanti, mentre le squadre di protezione civile cercano di mettere in sicurezza le zone più colpite.

Cosenza - Piogge torrenziali e mareggiate colpiscono il Cosentino: strade chiuse, frane, evacuazioni e linee ferroviarie a rischio mentre i soccorritori lavorano senza sosta. Una violenta ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio la costa tirrenica della Calabria, con effetti particolarmente pesanti nel Cosentino. Dopo ore di precipitazioni intense, il fiume Busento è fuoriuscito dagli argini in località Molino Irto, tra Dipignano e Cosenza, invadendo terreni e parcheggi e causando danni a diverse autovetture. Alcune famiglie risultano isolate, mentre le squadre di soccorso stanno tentando di raggiungere le abitazioni più esposte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

