Calabria | FdI e Lega a lavoro per stabilizzare gli idonei svolta all’orizzonte dopo anni di attesa

Le forze di Governo in Calabria si muovono per risolvere la questione degli “idonei”. Dopo anni di attesa, i partiti di FdI e Lega stanno lavorando insieme per trovare una soluzione che possa stabilizzare chi è in lista, ma ancora senza incarico. La situazione resta delicata e c’è molta attesa su come si arriverà a una decisione definitiva.

Il nodo cruciale degli “idonei” in Calabria, una questione che da anni tormenta il tessuto amministrativo e professionale della regione, sembra finalmente giungere a una possibile svolta. L’apertura manifestata da Fratelli d’Italia, espressa dal vicecapogruppo alla Camera Alfredo Antoniozzi, verso una proposta di legge regionale, formulata dalla Lega, per la stabilizzazione di queste figure professionali, segna un cambio di passo significativo nel dibattito. La questione, che ha visto nel tempo un susseguirsi di graduatorie, concorsi e attese, si concentra sulla necessità di dare una risposta definitiva a coloro che, pur avendo superato con successo selezioni pubbliche, si trovano ancora in attesa di un’effettiva assunzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Calabria Fdi Lega Tirocini di Inclusione Sociale: una svolta attesa per la Calabria I Tirocini di Inclusione Sociale in Calabria sono stati prorogati, garantendo continuità a circa 1. Calabria, il coraggio di un presidente: Occhiuto fa revocare i concorsi Arpacal e ascolta gli idonei Roberto Occhiuto ha deciso di revocare i concorsi di Arpacal, l’agenzia regionale per l’ambiente della Calabria. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calabria Fdi Lega Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, ora la destra litiga; Chi sono i parlamentari che potrebbero seguire Vannacci in Futuro Nazionale; Allargamento della Giunta, sul tavolo di Occhiuto e del centrodestra il primo dossier politico del 2026; Circoscrizioni, Cedro: Limitare questo strumento e le funzioni di presidio politico è un errore. Idonei in Calabria, Antoniozzi (FdI): «Saggia la proposta Lega, pronti alla legge»Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, accoglie con favore l'annuncio della Lega su una norma regionale per la stabilizzazione degli idonei. cosenzapost.it Reggio Calabria, il coordinamento di FdI propone l’incontro su sanità e Referendum Giustizia | INFOll Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo di Locri e con il Comitato SiRiforma, promuove per sabato 7 febbraio una giornata di approfondime ... strettoweb.com La Lega chiede alla Regione Calabria tutele sanitarie per le vittime di violenza facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.