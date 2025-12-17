Libri di testo Valditara | Fondo incrementato a 139 milioni Nuovo stanziamento 20 milioni annui per famiglie con ISEE fino a 30mila euro
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un incremento del fondo per i libri di testo, portandolo a 139 milioni di euro. Inoltre, è stato stanziato un contributo annuo di 20 milioni destinato alle famiglie con ISEE fino a 30mila euro, in risposta a un'interrogazione parlamentare di Noi Moderati.
