Libri di testo Valditara | Fondo incrementato a 139 milioni Nuovo stanziamento 20 milioni annui per famiglie con ISEE fino a 30mila euro

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un incremento del fondo per i libri di testo, portandolo a 139 milioni di euro. Inoltre, è stato stanziato un contributo annuo di 20 milioni destinato alle famiglie con ISEE fino a 30mila euro, in risposta a un'interrogazione parlamentare di Noi Moderati.

