Contributi per affitti e bollette | 250 mila euro a sostegno delle famiglie economicamente più svantaggiate

Il Comune di Rimini ha stanziato 250 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà. I fondi serviranno per coprire affitti e bollette nel 2026. Lo sportello sociale sarà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un sostegno economico. La decisione mira a dare una mano concreta a chi lotta per arrivare a fine mese.

È di 250 mila il contributo che il Comune di Rimini mette a disposizione per il 2026 attraverso lo Sportello Sociale al sostegno delle famiglie più fragili. Lo stanziamento nasce per supportare le persone e i nuclei famigliari in condizioni di forte svantaggio sociale e che dunque necessitano un.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Rimini Contributi

Il Comune di Cattolica ha annunciato uno stanziamento di 60 mila euro destinati a sostenere i cittadini nel pagamento degli affitti per il 2025, attraverso un bando pubblico.

Il Comune di Tribano rinnova il Fondo di Sostegno per Affitti e Bollette, un’iniziativa volta a supportare le famiglie in difficoltà economica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rimini Contributi

Argomenti discussi: Bonus Affitto Studenti 2026: Cos’è e come funziona; Bonus concessione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2025; Contributi per gli affitti ridotti all'osso: da mille a 120 euro; Aiuti per affitto 2026, ecco tutte le agevolazioni.

Sostegni alle famiglie a Folignano: 250 euro per i nuovi nati e aiuti contro il caro-affittiConfermate anche per il 2025 le misure comunali a favore dei nuclei familiari: contributi per nascite e adozioni e aiuti economici per sostenere i canoni di locazione ... lanuovariviera.it

Bonus affitti 2026: guida pratica a tutte le agevolazioni, a chi spettano e come richiederleAffitti in aumento, stipendi fermi, ISEE da rifare ogni anno. Se vivi in affitto nel 2026 è normale chiedersi: quali aiuti esistono davvero e come si fa, concretamente, a ottenerli? Dietro l’etichetta ... alphabetcity.it

Folignano, sostegno alle famiglie: bonus bebè e contributi affitti facebook

Folignano sostiene le famiglie: bonus bebè e contributi affitti. Le domande entro il 6 Marzo 2026 x.com