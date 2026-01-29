Contributi per affitti e bollette | 250 mila euro a sostegno delle famiglie economicamente più svantaggiate
Il Comune di Rimini ha stanziato 250 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà. I fondi serviranno per coprire affitti e bollette nel 2026. Lo sportello sociale sarà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un sostegno economico. La decisione mira a dare una mano concreta a chi lotta per arrivare a fine mese.
È di 250 mila il contributo che il Comune di Rimini mette a disposizione per il 2026 attraverso lo Sportello Sociale al sostegno delle famiglie più fragili. Lo stanziamento nasce per supportare le persone e i nuclei famigliari in condizioni di forte svantaggio sociale e che dunque necessitano un.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Rimini Contributi
Sostegno affitti: l’amministrazione di Cattolica stanzia 60 mila euro di contributi per il bando 2025
Il Comune di Cattolica ha annunciato uno stanziamento di 60 mila euro destinati a sostenere i cittadini nel pagamento degli affitti per il 2025, attraverso un bando pubblico.
Il Comune rinnova il fondo "sostegno affitti e bollette": confermato il supporto a famiglie in difficoltà
Il Comune di Tribano rinnova il Fondo di Sostegno per Affitti e Bollette, un’iniziativa volta a supportare le famiglie in difficoltà economica.
Ultime notizie su Rimini Contributi
Argomenti discussi: Bonus Affitto Studenti 2026: Cos’è e come funziona; Bonus concessione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2025; Contributi per gli affitti ridotti all'osso: da mille a 120 euro; Aiuti per affitto 2026, ecco tutte le agevolazioni.
Sostegni alle famiglie a Folignano: 250 euro per i nuovi nati e aiuti contro il caro-affittiConfermate anche per il 2025 le misure comunali a favore dei nuclei familiari: contributi per nascite e adozioni e aiuti economici per sostenere i canoni di locazione ... lanuovariviera.it
Bonus affitti 2026: guida pratica a tutte le agevolazioni, a chi spettano e come richiederleAffitti in aumento, stipendi fermi, ISEE da rifare ogni anno. Se vivi in affitto nel 2026 è normale chiedersi: quali aiuti esistono davvero e come si fa, concretamente, a ottenerli? Dietro l’etichetta ... alphabetcity.it
Folignano, sostegno alle famiglie: bonus bebè e contributi affitti facebook
Folignano sostiene le famiglie: bonus bebè e contributi affitti. Le domande entro il 6 Marzo 2026 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.