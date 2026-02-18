Crosetto e Bonelli un caffè oltre le barricate politiche | il Ministro celebra i 102 anni del padre di un oppositore

Il ministro Crosetto ha visitato Luigi Bonelli, padre dell’oppositore Angelo Bonelli, per festeggiare i suoi 102 anni. La visita privata si è svolta questa mattina a Roma, sorprendendo molti osservatori politici. Crosetto ha portato un mazzo di fiori e ha passato alcuni minuti con l’anziano ex carabiniere, dimostrando un gesto di rispetto oltre le divisioni. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e ha fatto discutere sui rapporti tra figure pubbliche e le loro famiglie. La festa si è conclusa con un brindisi semplice e sincero.

Un Caffè Inatteso: Il Ministro Crosetto Festeggia i 102 Anni del Padre di un Oppositore Politico. Una visita privata ha sorpreso il panorama politico romano: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dedicato parte della sua mattinata di oggi, 18 febbraio 2026, a celebrare il 102° compleanno di Luigi Bonelli, ex appuntato dei carabinieri e padre del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. Un gesto che, al di là delle divergenze politiche, sottolinea l’importanza del riconoscimento personale e del rispetto per chi ha vissuto e contribuito alla storia del Paese. L’Invito e la Risposta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

