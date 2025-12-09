Tragedia a Roma | minorenne trovata agonizzante nel cortile deceduta poco dopo

9 dic 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento della giovane. Questa mattina, martedì 9 dicembre, una ragazzina minorenne è stata trovata in gravissime condizioni nel cortile di un palazzo situato in viale Val Padana, nella zona di Conca d’Oro a Roma. L’intervento dei soccorsi e l’esito. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, la giovane è deceduta poco dopo il ritrovamento. Le autorità competenti stanno attualmente svolgendo accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell’accaduto. Immagine di repertorio. Fonte; Fanpage In aggiornamento. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

