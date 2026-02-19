Cade un albero sulla carreggiata | chiuso un tratto della statale 19 delle Calabrie a Pertosa

Un albero di proprietà privata è caduto sulla carreggiata, causando la chiusura temporanea di un tratto della statale 19 delle Calabrie a Pertosa. Il fatto si è verificato al km 48,800 e ha costretto le autorità a bloccare il traffico per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma i veicoli devono seguire percorsi alternativi. La strada rimane chiusa finché i tecnici non rimuoveranno i rami e il tronco per ripristinare la viabilità. La ripresa del traffico è prevista a breve.

Disagi sulla strada statale 19 "delle Calabrie": è stato provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in corrispondenza del km 48,800, a Pertosa, a causa della caduta di un albero di una proprietà privata. Sul posto, le squadre Anas per la gestione della viabilità e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza: al via i lavori di ripristino per riaprire il tratto interdetto al traffico.