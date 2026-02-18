Massi incombono sulla carreggiata chiuso un tratto di Statale 113

La Statale 113 al km 19 è stata chiusa questa notte a causa di Massi che sono finiti sulla carreggiata, rendendo necessario intervenire per la sicurezza degli automobilisti. La strada è stata bloccata per diverse ore, impedendo il passaggio ai veicoli e creando code lungo la strada. I lavori di rimozione sono ancora in corso, mentre le squadre di emergenza cercano di ripristinare la viabilità il prima possibile.

Dalle 3.30 della scorsa notte stop al traffico nei pressi di Piano Rocca Ancora disagi legati al maltempo. La scorsa notte è stata chiusa al traffico la Statale 113 dir. al km 19.900 nei pressi di Piano Rocca e del villaggio di Acqualadrone. Lo stop al traffico è stato necessario dopo la caduta di un albero e di alcuni detriti sulla sede stradale a causa di una frana. Ma altri massi incombono sull'importante arteria, da qui il provvedimento per evitare rischi ai veicoli in transito. Sul posto Anas e polizia municipale. Collocati diversi cartelli di avviso sia in direzione Messina che in direzione Villafranca Tirrena.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Camion sbanda e si schianta con un'impalcatura, chiuso un tratto della Statale 113 dopo l'incidenteUn camion ha perso il controllo e si è schiantato contro un'impalcatura, causando la chiusura temporanea del tratto di strada statale 113 “Settentrionale Sicula” al km 89,400, in località Gioiosa Marea, provincia di Messina.

