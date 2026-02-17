Cade un grosso ramo sulla carreggiata chiuso un tratto di via di Castel Fusano

Un grande ramo si è staccato da un albero e si è schiantato sulla carreggiata di via di Castel Fusano durante la notte, costringendo alla chiusura di un tratto della strada. La caduta ha creato disagi alla circolazione, ma fortunatamente nessuno si è fatto male e non ci sono danni alle auto o alle persone. I vigili urbani sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i resti del ramo.

La strada chiusa fra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello. Sul posto la polizia locale È caduto nella notte e fortunatamente non ha provocato danni né tanto meno feriti. Un grosso ramo, crollato da un albero e finito su via di Castel Fusano, nel X municipio Mare. Da qui la chiusura di un tratto di strada per consentire la rimozione e la verifica sulla pianta interessata dal distaccamento. Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a ricevere la segnalazione per la caduta di rami. Una volta sul posto hanno predisposto la chiusura - in entrambi i sensi di marcia - del tratto di via Castel Fusano compreso fra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello.

Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, provocando disagi alla circolazione e creando temporanei rallentamenti nel traffico.

Un camion ha perso il controllo e si è scontrato contro il new jersey tra Firenze sud e Incisa sulla A1, causando la chiusura del tratto per diverse ore.

