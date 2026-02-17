Cade un grosso ramo sulla carreggiata chiuso un tratto di via di Castel Fusano
Un grande ramo si è staccato da un albero e si è schiantato sulla carreggiata di via di Castel Fusano durante la notte, costringendo alla chiusura di un tratto della strada. La caduta ha creato disagi alla circolazione, ma fortunatamente nessuno si è fatto male e non ci sono danni alle auto o alle persone. I vigili urbani sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i resti del ramo.
La strada chiusa fra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello. Sul posto la polizia locale È caduto nella notte e fortunatamente non ha provocato danni né tanto meno feriti. Un grosso ramo, crollato da un albero e finito su via di Castel Fusano, nel X municipio Mare. Da qui la chiusura di un tratto di strada per consentire la rimozione e la verifica sulla pianta interessata dal distaccamento. Sono stati gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale a ricevere la segnalazione per la caduta di rami. Una volta sul posto hanno predisposto la chiusura - in entrambi i sensi di marcia - del tratto di via Castel Fusano compreso fra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello.🔗 Leggi su Romatoday.it
Caos sul viale Calabria, grosso pino cade sulla carreggiata: traffico in tilt
Un albero è caduto su Viale Calabria, all'altezza della farmacia Pellicanò, provocando disagi alla circolazione e creando temporanei rallentamenti nel traffico.
Camion sbanda sulla A1 a Firenze e invade carreggiata opposta: tratto chiuso per ore e traffico in tilt
Un camion ha perso il controllo e si è scontrato contro il new jersey tra Firenze sud e Incisa sulla A1, causando la chiusura del tratto per diverse ore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crolla un grosso ramo di un pino. Paura vicino alla scuola Pezzani; Grosso ramo cade vicino alla scuola | FOTO; Reggio, grosso ramo si stacca da un albero e crolla su una panchina – FOTO; Ragusa, cade il grosso ramo di un albero in viale Europa. Tranciati i fili della luce: un’intera zona è al buio.
Maltempo a Reggio Calabria, danni e paura a Piazza Italia: grosso ramo cade su una panchina | FOTOMattinata di forte maltempo a Reggio Calabria, dove pioggia intensa e raffiche di vento hanno causato diversi disagi in varie zone della città. Le condizioni meteo avverse hanno provocato la caduta di ... strettoweb.com
Maltempo Ragusa, vento forte: ramo di un albero si spezza e cade su viale EuropaMaltempo Ragusa, vento forte: ramo di un albero si spezza e cade su viale Europa. Divelti alcuni cavi elettrici, va via la corrente elettrica ... quotidianodiragusa.it
Infernetto Attivo AdQ. . “Riforestiamo Roma”… ma davvero Questo cartello annuncia interventi nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano – Pineta di Castel Fusano, uno dei polmoni verdi più importanti del nostro territorio. Questa è la riforestazione - facebook.com facebook
CASTEL FUSANO, LA VERITÀ NON SI TAGLIA Domani martedì 10 febbraio alle ore 9 saremo nella Pineta di Castel Fusano (via del Circuito 68) per un sopralluogo pubblico insieme all’associazione CURAA. x.com