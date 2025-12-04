Bagni aste inevitabili Il Tar spegne l’ultima speranza dei gestori

Era una specie di ultima spiaggia, e per chi finora ha lavorato in spiaggia è una batosta che sancisce una cosa sola: entro il 30 settembre 2027 dovranno svolgersi le aste delle concessioni balneari per effetto della legge Bolkestein. Il Tar ha infatti bocciato il ricorso di uno dei circa cento stabilimenti di Marina di Pietrasanta che chiedevano, con l’annullamento della proroga al 2027 deliberata dalla giunta, di essere esclusi dalle aste, sostenendo a propria difesa che il rilascio delle loro concessioni è precedente alla Bolkestein. Pretesa rigettata dai magistrati del Tar – Riccardo Giani (presidente), Giovanni Ricchiuto (consigliere) e Nicola Fenicia (consigliere ed estensore) – secondo cui il contratto di concessione ha una durata nel tempo e pertanto nuove normative come la Bolkestein, emessa nel 2006 e in vigore dal 2009, vengono applicate facendo scadere quelle precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

