Dalla recidiva alla nuova speranza tra tanti ostacoli grazie al dono del fratello | trapianto salvavita per un 51enne con linfoma

Un uomo di 51 anni, originario della Tanzania e residente in Italia, ha ricevuto un trapianto di midollo osseo grazie al dono del fratello, dopo aver affrontato una recidiva del linfoma. La sua storia, che attraversa due continenti, dimostra come il gesto di una famiglia possa cambiare il corso di una malattia grave. La sua battaglia si svolge tra terapie e speranze, mentre si trova sotto cura presso l’Ematologia dell’Irst Irccs Dino Amadori.

Non è soltanto una storia di successo clinico, rappresenta il risultato concreto di un impegno e di collaborazioni multispecialistiche costruite nel tempo È una storia che unisce due continenti, fatta di umanità e impegno, quella di un cinquantunenne tanzanese da tempo residente in Italia, in cura presso l’Ematologia dell’Irst Irccs Dino Amadori per una grave forma di linfoma non Hodgkin T. Grazie, infatti, all’arrivo dal paese africano dell’unico donatore compatibile, nei giorni scorsi il paziente è stato sottoposto ad un trapianto di midollo. L’intervento che potrebbe segnare una svolta nella cura della malattia, è stato eseguito dalla SC Ematologia e Tmo diretta dal dottor Antonio Pierini, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, struttura dov’era già stato eseguito un primo trapianto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

