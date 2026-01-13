Trovata morta in montagna svolta dopo 6 mesi | fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig

Due persone sono state arrestate e si trovano in carcere nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Franka Ludwig, la donna trovata morta lo scorso luglio sulla montagna di Castagno d’Andrea, in provincia di Firenze. La svolta è arrivata dopo sei mesi di indagini, che hanno portato al fermo del suo compagno e di un’amica. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Due fermi, in carcere, per l’ omicidio di Franka Ludwig, la 52enne di origini tedesche che lo scorso luglio venne trovata morta sulla montagna di Castagno d'Andrea, frazione del comune di San Godenzo in provincia di Firenze. Dal provvedimento emesso dal pm Andrea Cusani sono stati colpiti il compagno della donna, Emiliano Milza, e l'amica, Simona Hirsch, con cui la Ludwig, appassionata di trekking, quella mattina avrebbe dovuto uscire per un'escursione. La vittima era stata trovata morta lungo un sentiero dentro al bosco, l'amica riferì che in quel momento si erano divise perché lei aveva avuto un infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta in montagna, svolta dopo 6 mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig Leggi anche: Trovata morta in montagna, la svolta dopo sei mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig Leggi anche: Antonia Conti trovata morta a Riccione non era stata investita, la svolta dopo 4 mesi. Il giallo sulla caduta da 25 metri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'indagato per l'omicidio di Aurora Livoli sulla tentata rapina a Cimiano: “Quello delle immagini in metro sono io”. Trovata morta in montagna, la svolta dopo sei mesi: fermati il compagno e l’amica di Franca Ludwig - Franca Ludwig, di origini tedesche, venne trovata senza vita lo scorso luglio a San Godenzo (Firenze), lungo un sentiero ... lanazione.it

Si indaga ancora sulla tragica fine della poliziotta siciliana trovata morta in Piemonte, con accanto la pistola d'ordinanza. Nel frattempo, a #Partinico è il momento del silenzio e del dolore https://qds.it/lutto-partinico-flavia-misuraca-poliziotta-morta-piemonte-inc - facebook.com facebook

Grosseto - Poliziotta trovata morta in una stanza d'albergo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.