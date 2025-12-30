Identificata la giovane trovata morta a Milano | ha 19 anni e si chiama Aurora Livoli

È stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni nata a Roma e residente nella provincia di Latina. La giovane è stata trovata senza vita lunedì mattina nel cortile di un condominio di via Privata Paruta, nella periferia nord di Milano, vicino a viale Padova. La scoperta ha suscitato attenzione e si attendono aggiornamenti sulle circostanze del decesso.

Si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni, era nata a Roma e risiedeva nella provincia di Latina la giovane trovata senza vita lunedì mattina nel cortile di un condominio di via Privata Paruta, alla periferia nord di Milano, non lontano da viale Padova. L’identificazione è avvenuta nel pomeriggio grazie al lavoro dei carabinieri, che hanno incrociato le informazioni con le immagini diffuse dalle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Identificata la giovane trovata morta a Milano: ha 19 anni e si chiama Aurora Livoli Leggi anche: Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: aveva 19 anni ed era nata a Roma Leggi anche: Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, si indaga per omicidio; Giovane donna trovata morta in un cortile a Milano. “Potrebbe essere stata violentata e uccisa”. Milano, identificata la donna trovata morta: la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa - Identificata la donna trovata morta a Milano: la giovane, scomparsa da casa da novembre, è stata riconosciuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. notizie.it

Il cadavere di una giovane donna, non ancora identificata, è stato trovato nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile di un palazzo al civico 74 in via privata Paruta, vicino a via Padova. Sul posto si trovano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucle - facebook.com facebook

