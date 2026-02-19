Burlamacco riempie hotel Sold out l’ultimo corso | Vincente anche giovedì

Burlamacco ha portato il tutto esaurito negli hotel della zona, attirando molti partecipanti alle sue maschere. L’ultimo corso ha registrato il massimo di prenotazioni, confermando il grande entusiasmo intorno all’evento. La sfilata di sabato ha attirato un folto pubblico e riempito le strutture ricettive locali. Gli hotel si preparano a gestire l’afflusso di visitatori, che continuano a prenotare in vista della manifestazione. La presenza di Burlamacco si conferma un vero e proprio motore per il turismo in città.

Burlamacco fa sorridere gli hotel. Con il pienone registrato nei precedenti corsi mascherati e un sold out proiettato sulla sfilata di sabato. Tanto che a Viareggio quasi tutti gli alberghi restano aperti (tranne un paio) mentre Lido di Camaiore risponde come può, vista la presenza di realtà di grandi dimensioni e spesso con oneri difficili da riassorbire per un periodo così breve. "Ormai sono anni – sottolinea la presidente degli albergatori di Viareggio, Sandra Lupori – che tutti gli hotel cittadini aprono come d'estate. Addirittura l'ultimo corso di Carnevale è stato prenotato in largo anticipo: sono rimaste solo pochissime camere ma c'è la certezza di arrivare in poche ore al 'tutto esaurito'.