Max Verstappen può perdere anche l'ultimo pezzo della Red Bull vincente | maxi offerta per Lambiase
Dopo l'esodo di figure simbolo dell'era d'oro, in Red Bull cresce l'allarme per quello che potrebbe essere un altro clamoroso addio: Gianpiero Lambiase tratta con Aston Martin per una poltrona apicale. Per Verstappen sarebbe un colpo sportivo e "politico" alla vigilia del mondiale di Formula 1 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
