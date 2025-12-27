Max Verstappen può perdere anche l'ultimo pezzo della Red Bull vincente | maxi offerta per Lambiase

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'esodo di figure simbolo dell'era d'oro, in Red Bull cresce l'allarme per quello che potrebbe essere un altro clamoroso addio: Gianpiero Lambiase tratta con Aston Martin per una poltrona apicale. Per Verstappen sarebbe un colpo sportivo e "politico" alla vigilia del mondiale di Formula 1 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Red Bull rivoluziona il team di Verstappen: cosa c’è dietro le lacrime di Lambiase e l’allusione di Marko

Leggi anche: C’è Max Verstappen dietro le scuse a Kimi Antonelli della Red Bull: non ha voluto sentire ragioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

max verstappen pu242 perdereMax Verstappen può perdere anche l’ultimo pezzo della Red Bull vincente: maxi offerta per Lambiase - Non è solo una questione di organigramma: è il cerchio stretto attorno a Max Verstappen che continua a perdere pezzi. fanpage.it

F1, Max Verstappen: “Dispiace perdere per 2 punti il titolo, ma sono orgoglioso della mia stagione” - L'olandese ha dominato la gara di Abu Dhabi, conquistando l'ottava vittoria stagionale, ... oasport.it

max verstappen pu242 perdereVerstappen filosofo: “Perdere di 2 punti? Non conta la differenza, o vinci o perdi. È come essere incinta” - L'olandese ha utilizzato una metafora efficace per spiegare le sue sensazioni dopo aver perso il titolo iridato 2025 per soli due punti ... formulapassion.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.