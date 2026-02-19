Bufera sulla battuta a RTL su Giada D'Antonio | La sciatrice napoletana ha imparato dai tiktoker a Roccaraso

Giada D’Antonio è al centro di una polemica dopo una battuta fatta a RTL 102.5. La radio ha commentato l’infortunio della sciatrice napoletana durante le Olimpiadi, dicendo che avrebbe imparato a sciare dai tiktoker a Roccaraso. La frase ha suscitato indignazione sui social, dove molti criticano il tono irrispettoso. La battuta è arrivata dopo che la D’Antonio si era fatta conoscere per le sue imprese sulle piste. La polemica si infiamma tra chi chiede rispetto e chi difende la libertà di scherzare.

