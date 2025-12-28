Giada D' Antonio nella storia | la sciatrice napoletana ha esordito in Coppa del Mondo

Giada D'Antonio, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo di sci alpino, segnando un momento importante per la rappresentanza sportiva napoletana. La sua partecipazione testimonia l’impegno e la crescita di questa disciplina anche in territori meno tradizionalmente legati allo sci. Un passo significativo per la giovane atleta e per lo sport della regione.

Giada D'Antonio entra nella storia. La giovane atleta di San Sebastiano al Vesuvio è stata la prima napoletana ad esordire nella Coppa del Mondo di sci alpino. La 16enne ha debuttato nello slalom speciale di Semmering, in Austria. Partita con il pettorale numero 70 (su 79 atlete), la grande.

