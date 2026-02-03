Giada d’Antonio, la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, si prepara a vivere un sogno. A soli 20 anni, ha già fatto parlare di sé per la sua determinazione e il suo talento, sfidando le aspettative e rompendo gli schemi. È uno dei nomi da tenere d’occhio in questa edizione di Milano Cortina 2026.

Determinata, giovanissima e con una storia che rompe gli schemi: Giada d’Antonio è una delle sorprese più interessanti della squadra azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nata e cresciuta lontano dai grandi poli dello sci alpino, a soli 16 anni è diventata la prima atleta napoletana e campana di sempre a qualificarsi per un’Olimpiade invernale in questa disciplina, portando con sé un racconto fatto di sacrifici, talento precoce e tanta famiglia. Giada d’Antonio, dalle piste di Roccaraso all’azzurro olimpico. Giada d’Antonio è nata a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, nel 2009. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giada d’Antonio, chi è la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi invernali 2026

Giada D'Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano.

Giada D'Antonio, sciatrice napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Chi è Giada D'Antonio è la prima napoletana che parteciperà alle olimpiadi invernali Milano Cortina

