Brunello Cucinelli chiude il 2025 con un balzo record | fatturato +12% premi e un film

Nel 2025, Brunello Cucinelli registra un incremento del 12% nel fatturato, premi e un film, consolidando il suo successo. La casa di moda si appresta a chiudere l’anno con risultati superiori alle attese, rafforzando il suo modello di

Un anno "generoso di doni augurali", per usare le parole del suo fondatore. La casa di moda Brunello Cucinelli si appresta a chiudere il 2025 con performance finanziarie superiori alle attese e un palmarès di riconoscimenti che consacrano il suo modello di "lusso gentile" e capitalismo umanistico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Londra Roma Bruxelles | Zelensky cerca la pace Mosca | Se l' Europa vuole salvarsi ascolti Trump - Zazoom Social News

Filosofia e visione un duplice sguardo - Zazoom Social News

Incredibile Brunello Cucinelli: primo al botteghino nel giorno d'esordio. Al palo Pio e Amedeo e Zootropolis - Il biopic sullo stilista firmato da Giuseppe Tornatore sorpende nel suo primo giorno in sala, superando il kolossal della Disney e una delle commedie ... Da huffingtonpost.it

Cucinelli stima una 'sana crescita' del fatturato intorno al 10% per il 2026 - Il 2025 si conferma per Cucinelli un anno record tanto che, "visto il solido portafoglio ordini Primavera Estate 2026 e l'ottimo andamento dei sell- Secondo ansa.it

Rai Cinema. . “Io sono quello che lui ha messo”, queste le parole di Brunello Cucinelli alla presentazione del film documentario Brunello, il visionario garbato di Giuseppe Tornatore, al cinema con 01Distribution. Il film documentario, scritto e diretto da Giusepp Vai su Facebook

“Io sono quello che lui ha messo”, queste le parole di Brunello Cucinelli alla presentazione del film documentario “BRUNELLO, il visionario garbato” di Giuseppe Tornatore, al cinema con @01Distribution. Guarda l'intervista completa: bit.ly/4ar6tz5 Vai su X