A Milano, le azioni di Saipem hanno registrato un forte rialzo, mentre Brunello Cucinelli ha chiuso il mese in perdita. Il Ftse Mib ha terminato gennaio con un saldo positivo, anche se le variazioni tra i vari comparti sono state molto diverse.

Il Ftse Mib ha chiuso gennaio 2026 con una performance netta di crescita, ma con forti distacchi tra i settori. Tra i titoli più forti del mese, Saipem si è imposto come il principale volano del rendimento, con un rialzo del 26,9% in un solo mese. Il titolo ha beneficiato di un aumento della domanda globale per servizi energetici legati all’infrastruttura offshore, in particolare in regioni strategiche come il Mar Mediterraneo e il Nord Atlantico. L’ottimismo è stato rafforzato da nuovi contratti siglati con operatori energetici europei e da una riduzione dei costi operativi legata a innovazioni nella progettazione delle piattaforme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazze azionarie: Saipem vola, Brunello Cucinelli cede in chiusura di gennaio

