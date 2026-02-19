Bruce Springsteen critica Donald Trump e il suo governo, accusandoli di minacciare i valori americani. La causa è l’attacco percepito alle fondamenta della società, secondo il musicista. Con un messaggio sui social, ‘The Boss’ ha annunciato il suo nuovo tour ‘Land of Hope and Dreams’, che coinvolgerà la E Street Band in 20 concerti in tutto il paese. Lo spettacolo si terrà nei prossimi due mesi, portando la musica e la sua voce in diverse città. Le date sono già state pubblicate online.

Bruce Springsteen torna alla carica contro Donald Trump e il suo governo. Con un post pubblicato sui suoi canali social, ‘The Boss’ ha annunciato il suo tour ‘Land of Hope and Dreams’, che, con la E Street Band, lo porterà in giro per gli Stati Uniti per due mesi con 20 tappe. La prima il 31 marzo a Minneapolis, la città teatro delle proteste anti-Ice e dove gli agenti dell’immigrazione il mese scorso hanno ucciso due civili, Alex Pretti e Renee Good. “ Viviamo in un periodo buio, pericoloso e inquietante – ha detto Bruce Springsteen – ma non disperate, la cavalleria sta arrivando “. “Suoneremo nella vostra città in difesa e in onore della democrazia americana, della libertà, della Costituzione e del nostro sacro sogno americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruce Springsteen contro Trump: "I nostri valori sono sotto attacco dal nostro aspirante re e dal suo governo canaglia"

