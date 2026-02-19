Bronte sopralluogo della polizia idraulica per fare il punto sui danni del ciclone Harry

Il ciclone Harry ha causato danni ingenti a Bronte, portando la polizia idraulica a effettuare un sopralluogo sul territorio. Le forti piogge hanno aggravato la situazione, in particolare lungo il fiume Simeto, dove si sono verificati allagamenti e smottamenti. Durante il controllo, gli agenti hanno rilevato numerosi punti critici che richiedono interventi immediati per prevenire ulteriori disastri. La stima preliminare dei danni si aggira intorno ai 5 milioni di euro, evidenziando la vulnerabilità della zona. La situazione resta sotto stretta osservazione.

La risposta tecnica si è concretizzata nella presentazione di 3 progetti mirati alla regimentazione delle acque e al ripristino della sicurezza idraulica, per un valore complessivo appunto di 5 milioni di euro Il passaggio del ciclone Harry e le incessanti precipitazioni degli ultimi giorni hanno lasciato segni profondi anche lungo l'alveo del fiume Simeto, mettendo a nudo la fragilità del territorio brontese e provocando danni che una stima iniziale ha quantificato in circa 5 milioni di euro. Gli accertamenti condotti dalla polizia idraulica, a seguito di un vertice operativo in Comune e di un accurato sopralluogo tecnico, infatti, hanno confermato danni ingenti alle colture di frutta fresca e alle aziende zootecniche della zona, anche se l'allarme principale riguarda la tenuta strutturale di una parte del Castello Nelson.