Malore durante l' escursione sul Monte Barro | intervento complesso

Durante l’escursione sul Monte Barro, un uomo di 77 anni ha accusato un improvviso malore in una zona difficile da raggiungere. L’intervento di soccorso, complesso e tempestivo, si è reso necessario per garantire le cure adeguate all’escursionista. Questo episodio evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente e di essere pronti a gestire situazioni di emergenza in ambienti naturali.

Un'escursione sul Monte Barro si è trasformata in un intervento di soccorso nella mattinata di sabato 3 gennaio quando un escursionista di 77 anni - il genere non è stato reso noto - è stato colto da un malore in una zona impervia del parco. L'allarme è scattato intorno alle 10:40 in località.

