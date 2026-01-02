Arresto cardiaco sul sentiero di Monte Gemmellaro | morto un uomo durante un' escursione
Un uomo di 66 anni è deceduto durante un'escursione sul sentiero di Monte Gemmellaro, nel territorio di Nicolosi, in Sicilia. Poco prima delle 13, il servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) è stato chiamato dal 118 di Catania per intervenire a seguito di un arresto cardiaco. L’intervento, pur tempestivo, non ha potuto salvare la vita dell’escursionista.
