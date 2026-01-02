Costa Volpino-Melendugno | il 2026 della Serie A2 si apre con lo scontro tra le regine

Il campionato di Serie A2 Tigotà 2026 prende il via con un match di grande rilievo tra Costa Volpino e Melendugno. Domenica 4 gennaio alle 15:30, il Pala Cbl ospiterà questa sfida, considerata uno degli incontri più interessanti della sesta giornata di ritorno del Girone A. Un confronto che promette spettacolo e valore, segnando l’inizio di una nuova fase del torneo.

MELENDUGNO – Il nuovo anno della Serie A2 Tigotà non poteva chiedere un inizio più elettrizzante. Domenica 4 gennaio, alle ore 15,30, le luci del Pala Cbl si accenderanno per quello che è a tutti gli effetti il big match della sesta giornata di ritorno del Girone A.La sfida tra la capolista Cbl. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

