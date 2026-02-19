Brann-Bologna 0-1 | Castro decide l' andata dei playoff di Europa League

Il gol di Castro ha deciso la sfida tra Brann e Bologna, giocata in una fredda sera di febbraio a Bergen. La partita si è accesa dopo pochi minuti, con il Bologna che ha mantenuto il controllo e ha sfruttato un'occasione al momento giusto. La squadra italiana ha mostrato attenzione e determinazione, resistendo alle pressioni degli avversari norvegesi. La vittoria per 1-0 dà ai felsinei un vantaggio importante in vista del ritorno. La gara di ritorno si svolgerà tra due settimane a Bologna.

Bergen, 19 febbraio 2026 – Un Bologna operaio, senza fronzoli, concreto. Capace di calarsi nel freddo e nelle difficoltà di una sfida in terra norvegese piena di insidie. Dal campo, in condizioni tutt'altro che semplici all'importanza della sfida. I rossoblù però non sbagliano e di misura superano il Brann nella gara di andata degli spareggi di Europa League. Basta una rete di Castro nel primo tempo, ancora l'argentino sempre più decisivo in questa fase della stagione. Italiano cambia rispetto alla sfida di campionato alcune pedine, in particolare con Cambiaghi in avanti insieme a Bernardeschi e Ferguson sulla trequarti e Zortea in fascia.