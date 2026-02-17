Brann e Bologna si affrontano per l’andata dei playoff di Europa League 20252026 perché i felsinei vogliono conquistare subito un risultato positivo e superare il momento difficile che hanno attraversato nelle ultime settimane. La partita si gioca allo Stadion Stadion in Norvegia, dove i padroni di casa sperano di sfruttare il supporto del pubblico per mettere in difficoltà gli avversari italiani.

Gara valida per l’andata dei playoff di Europa League 20252026. I felsinei vogliono provare subito a prevalere sui norvegesi per indirizzare il doppio confronto a proprio favore e mettersi alle spalle il loro recente momento negativo. Brann-Bologna si giocherà giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18.45 presso il Brann Stadion. BRANN-BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I norvegesi si preparano a questo appuntamento tra mille incognite. La pausa invernale del campionato rappresenta un fattore negativo, dato che le amichevoli disputate, con risultati altalenanti, non hanno dato continuità o fiducia a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Brann-Bologna, andata playoff Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

