Europa League Brann-Bologna 0-1 | la decide Castro

Il Bologna ha vinto contro il Brann 1-0 grazie a un gol di Castro, deciso da un tiro preciso al secondo tempo. La partita si è giocata in Norvegia e ha visto i rossoblù ottenere un risultato importante nel debutto europeo. Il successo permette alla squadra di migliorare la posizione in vista del ritorno, mentre il Brann si sforza di recuperare nel secondo tempo senza riuscirci. I tifosi rossoblù aspettano con fiducia la prossima sfida, sperando di consolidare il vantaggio. La prossima partita è prevista tra una settimana.

Il Bologna batte il Brann ed al momento è l'unica squadra italiana in grado di vincere l'andata del proprio playoff in Europa in attesa della partita della Fiorentina. Un successo importante per gli uomini di Vincenzo Italiano che fanno un deciso passo in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale della competizione dove potrebbero incontrare o la Roma o il Friburgo. La rete che ha deciso la sfida è giunta dopo pochi minuti dal fischio d'inizio con Castro che ha messo subito la partita in discesa per i rossoblu. Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall'Ara! Decide il gol di Castro. Il Bologna ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Brann, grazie a un gol di Castro. Il Brann perde contro il Bologna 0-1 nella partita di andata dei playoff di Europa League. Brann-Bologna gara valida per l'andata dei playoff di Europa League e in programma oggi alle 18:45 al Brann Stadion di Bergen (Norvegia). Brann - Bologna 0-1 cronaca e highlights: I rossoblu soffrono ma portano a casa una vittoria importante per gli ottavi.