Brann Bergen-Bologna Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno due gol per i felsinei
Il Bologna affronta il Brann per la prima volta in Europa League, dopo aver superato i playoff. La squadra felsinea cerca una vittoria che possa mettere al sicuro il passaggio del turno, mentre il Brann spera di approfittare del proprio campo. La partita si gioca giovedì alle 18:45 e si aspetta un match combattuto, con almeno due gol previsti dai pronostici. Entrambe le formazioni scendono in campo con diverse assenze importanti, rendendo la sfida ancora più incerta.
Il Bologna deve passare dai playoff se vuole proseguire il proprio cammino in UEFA Europa League e giovedì fa visita al Brann per la partita d’andata. I felsinei hanno già affrontato questo avversario nella fase del girone unico pareggiandoci in casa per 0-0, anche se erano stati costretti a giocare per gran parte della sfida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Brann Bergen-Bologna (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol per i felsineiBrann ha battuto il Bologna con un punteggio di 2-1, causando l’eliminazione dei felsinei dalla fase a gironi di Europa League.
Brann Bergen-Bologna (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna ha perso contro il Brann nella partita di andata di Europa League, un risultato che complica il suo percorso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Europa League: Il Bologna a Bergen contro il Brann, al via gli spareggi; Europa league, stasera Brann-Bologna. Italiano fiducioso: I giocatori hanno capito il momento; Brann-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League in tempo reale; quote Brann Bologna: il pronostico sui felsinei.
Europa League, le formazioni ufficiali di Brann-Bologna: Dallinga fuori, gioca CastroDopo lo 0-0 del 6 novembre scorso, il Bologna ritrova il Brann sulla sua strada europea. Alle ore 18.45, tra le mura del Brann Stadion di Bergen, c'è infatti l'andata del playoff di Europa League. Que ... msn.com
Brann – Bologna: ecco le formazioni ufficialiBrann - Bologna formazioni ufficiali: ecco le scelte di Alexandersson e Italiano per l’andata del playoff di Europa League 2025/26. generationsport.it
Ci avviciniamo alla partita Brann-Bologna, e i tifosi rossoblù sono ancora alla scoperta di Bergen, ma iniziano a puntare lo stadio... Stefano Guaraldi facebook
La rifinitura del #Bologna in vista della gara di #EuropaLeague domani al #BrannStadion di #Bergen in #Norvegia contro il #Brann. Terminata la partita la squadra ritornerà immediatamente a casa. #Bolognafc #BrannBologna #EuropaLeague x.com