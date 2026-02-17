Brann Bergen-Bologna Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Bologna ha perso contro il Brann nella partita di andata di Europa League, un risultato che complica il suo percorso. La squadra italiana deve ora vincere o ottenere almeno un pareggio in Norvegia per evitare l’eliminazione. La sfida si gioca giovedì alle 18:45, e il Bologna cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta. I giocatori sono pronti a dare tutto sul campo, consapevoli che un risultato positivo è fondamentale per continuare la competizione. La partita si preannuncia molto combattuta.

Il Bologna deve passare dai playoff se vuole proseguire il proprio cammino in UEFA Europa League e giovedì fa visita al Brann per la partita d’andata. I felsinei hanno già affrontato questo avversario nella fase del girone unico pareggiandoci in casa per 0-0, anche se erano stati costretti a giocare per gran parte della sfida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brann Bergen-Bologna (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Europa League: Il Bologna a Bergen contro il Brann, al via gli spareggi; Dove vedere Brann-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Brann-Bologna: probabili formazioni, quando e dove vederla; quote Brann Bologna: il pronostico sui felsinei. Europa League: Il Bologna a Bergen contro il Brann, al via gli spareggiEd è decollato alla volta di Bergen, in Norvegia, per cercare conferme ai segnali in fondo al tunnel della crisi di risultati e soprattutto del primo passo per gli ottavi di Europa League. Il Bologna ... ansa.it Probabili formazioni Brann-Bologna: le indicazioni verso la 26^ giornataProbabili formazioni Brann Bologna - Nella giornata di giovedì 19 febbraio, andrà in scena al Brann Stadion di Bergen la sfida ... fantamaster.it A Bergen nevica ma giovedì previsto sole (che bacia i belli). Fischio d'inizio Brann-Bologna ore 18.45 facebook La rifinitura del #Bologna in vista della gara di #EuropaLeague domani al #BrannStadion di #Bergen in #Norvegia contro il #Brann. Terminata la partita la squadra ritornerà immediatamente a casa. #Bolognafc #BrannBologna #EuropaLeague x.com