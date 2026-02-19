Brann Bergen-Bologna Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno due gol per i felsinei

Brann ha battuto il Bologna con un punteggio di 2-1, causando l’eliminazione dei felsinei dalla fase a gironi di Europa League. La sconfitta è avvenuta giovedì sera in Norvegia, dove i padroni di casa hanno sfruttato il vantaggio del campo e i gol di Rognan e Pedersen. Il Bologna ha segnato un solo gol con Orsolini, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. Ora, per sperare di continuare la competizione, i felsinei devono vincere la partita di ritorno.

Il Bologna deve passare dai playoff se vuole proseguire il proprio cammino in UEFA Europa League e giovedì fa visita al Brann per la partita d'andata. I felsinei hanno già affrontato questo avversario nella fase del girone unico pareggiandoci in casa per 0-0, anche se erano stati costretti a giocare per gran parte della sfida. Brann Bergen-Bologna (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol per i felsinei. Il Bologna ha perso contro il Brann nella partita di andata di Europa League, un risultato che complica il suo percorso. Europa League: Il Bologna a Bergen contro il Brann, al via gli spareggi. Brann-Bologna: probabili formazioni, quando e dove vederla. Brann-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League in tempo reale. Brann-Bologna gara valida per l'andata dei playoff di Europa League e in programma oggi alle 18:45 al Brann Stadion di Bergen (Norvegia) e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252). Il Bologna di Vincenzo Italiano (la Roma è già qualificata agli ottavi) vola a Bergen, in Norvegia per giocare contro la stessa formazione già affrontata nei gironi (finì 0-0). A Bergen nevica ma giovedì previsto sole. Fischio d'inizio Brann-Bologna ore 18.45. La rifinitura del Bologna in vista della gara di Europa League domani al Brann Stadion di Bergen in Norvegia contro il Brann. Terminata la partita la squadra ritornerà immediatamente a casa.