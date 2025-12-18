casa a milano la corsa dei prezzi non si ferma ecco i trend quartiere per quartiere

A Milano, i prezzi delle case continuano a salire inesorabilmente, quartiere dopo quartiere. Un trend che si prevede proseguirà anche nel 2026, coinvolgendo non solo le vendite ma anche gli affitti. Scopri le aree più dinamiche e le prospettive del mercato immobiliare meneghino in un quadro in costante evoluzione.

Milano – La crescita dei prezzi delle case non si arresta, e lo stesso trend riguarderà nel 2026 anche gli affitti. I prezzi richiesti per l’acquisto saliranno soprattutto a Precotto-Turro (+8,7%), Viale Certosa-Cascina Merlata (+8,3%) e Bicocca-Niguarda (+8%), mentre i rialzi più contenuti interesseranno la zona Arco della Pace-Arena-Pagano (+0,5%). Per gli affitti, invece, saranno soprattutto le aree centrali a trainare gli incrementi: il centro guiderà la classifica con un +9,2%, seguito da Solari-Washington (+8,4%) e Centrale-Repubblica (+7,8%). L’aumento più limitato é previsto per la cerchia dei Navigli, che comunque faranno segnare un solido +3%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

