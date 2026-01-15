Trovato in possesso di droga arrestato dai carabinieri
Nella notte a San Giorgio a Cremano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte a San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga un 23enne. L’uomo, fermato mentre percorreva via San Martino durante un controllo al codice della strada, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish e marijuana. E’ scattata così anche la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno trovato quasi 52 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 23enne è stato arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
