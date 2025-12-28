Coltello alla gola minacce e stupro Anatomia di una persecuzione | Prima ti uccido e poi mi ammazzo
Milano, 28 dicembre 2025 – “Mi ha fatto cadere e poi mi ha preso a calci e pugni soprattutto sulla faccia per poi prendere un coltello dalla cucina grande 30 centimetri e mettersi a cavalcioni sopra di me”. Un incubo vissuto da una giovane ragazza. Poi gli insulti e le minacce brandendo la lama. Infine la violenza sessuale: “Devi fare quello che dico io, se no ti uccido e poi mi uccido io”. Prima dell’uscita di scena, il furto del cellulare, che la vittima ha riavuto solo pagando mille euro. A vivere questo (e altro) è stata una ragazza peruviana di 20 anni che ha subìto per mesi la persecuzione del suo ex fidanzato, connazionale coetaneo, che non si rassegnava alla fine della loro relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
