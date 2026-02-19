Boscaglia esordisce alla Sambenedettese | Tifosi solo con voi potremo raggiungere la salvezza

Roberto Boscaglia ha iniziato ufficialmente il suo incarico alla Sambenedettese, dopo aver accettato di guidare la squadra in un momento difficile. La causa principale è la posizione in classifica che richiede un cambio di passo immediato. Durante la presentazione, ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo il loro sostegno per affrontare le prossime sfide. Boscaglia ha anche sottolineato l’importanza di lavorare insieme per ottenere risultati concreti e migliorare la situazione in classifica. La squadra si prepara alla prima partita sotto la sua guida.

Boscaglia alla Sambenedettese: un Appello al Tifoso e una Scommessa per la Salvezza. Roberto Boscaglia ha esordito ufficialmente come allenatore della Sambenedettese in un momento critico della stagione di Serie C. Il tecnico siciliano, chiamato a risollevare le sorti della squadra marchigiana, ha subito lanciato un appello diretto ai tifosi, sottolineando la necessità di un sostegno incondizionato per affrontare la sfida della salvezza. La sua nomina arriva dopo una serie di avvicendamenti in panchina e segna un tentativo di rilancio per un club in difficoltà. Un Incontro Diretto con la Squadra e la Tifoseria.