Sambenedettese ribaltone in panchina | via Mancinelli ecco Boscaglia! Il comunicato
La Sambenedettese ha deciso di cambiare allenatore dopo le ultime sconfitte, licenziando Mancinelli e ingaggiando Boscaglia. La decisione è stata presa per migliorare i risultati e rilanciare la squadra in campionato. Questa mattina, il club ha pubblicato due comunicati ufficiali per annunciare il cambio sulla panchina. Boscaglia arriverà con l’obiettivo di portare nuova energia tra i giocatori e cercare di risollevare le sorti della squadra.
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così» Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sambenedettese, cambio in panchina a stagione in corso: Mancinelli sfida la retrocessione dopo l’esonero di D’Alesio.La Sambenedettese cambia allenatore a stagione in corso.
Mancinelli dopo Juventus Next Gen Sambenedettese: «Ho ribaltato lo spogliatoio dopo il primo tempo! Abbiamo buttato via la partita in 20 minuti»Dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen, Mancinelli non nasconde la sua rabbia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sambenedettese, ribaltone in panchina: esonerato D’Alesio, torna Mancinelli; Sambenedettese: rossoblu a caccia di punti salvezza, attesi da una Juventus NG in salute; E ora è un pianto amaro; Ribaltone Sambenedettese: esonerato D'Alesio, panchina a Mancinelli.
Sambenedettese, caos senza fine. Boscaglia prende il posto in panchina di Mancinelli, se ne va anche il ds De AngelisLa U.S. Sambenedettese comunica che il Presidente Vittorio Massi ha disposto l’esonero dell’allenatore Marco Mancinelli. La Società ringrazia Mancinelli per la disponibilità e la professionalità, ... picenotime.it
Ancora un ribaltone Samb: esonerato il tecnico Mancinelli, arriva Boscaglia. Via anche il ds De AngelisSAN BENEDETTO - Il ribaltone, non il primo in questa travagliata stagione, si concretizza con 3 comunciati in rapida successione nel tardo ... msn.com
Ribaltone Sambenedettese: esonerato D'Alesio, panchina a Mancinelli x.com
Ancora un ribaltone Samb: esonerato il tecnico Mancinelli, arriva Boscaglia. Via anche il ds De Angelis facebook