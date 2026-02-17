Sambenedettese ribaltone in panchina | via Mancinelli ecco Boscaglia! Il comunicato

La Sambenedettese ha deciso di cambiare allenatore dopo le ultime sconfitte, licenziando Mancinelli e ingaggiando Boscaglia. La decisione è stata presa per migliorare i risultati e rilanciare la squadra in campionato. Questa mattina, il club ha pubblicato due comunicati ufficiali per annunciare il cambio sulla panchina. Boscaglia arriverà con l’obiettivo di portare nuova energia tra i giocatori e cercare di risollevare le sorti della squadra.