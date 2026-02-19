Borseggiatori tra i 50 e i 60 anni sorpresi sul bus della linea 18 | quattro arrestati in centro a Torino

Quattro borseggiatori tra i 50 e i 60 anni sono stati arrestati a Torino dopo essere stati scoperti sul bus della linea 18. I quattro, approfittando della folla nelle ore di punta, avevano già rubato ai passeggeri nelle tasche e nelle borse. Uno di loro è stato sorpreso mentre cercava di nascondere la refurtiva sotto i vestiti. La polizia ha intercettato i sospetti durante un controllo nel centro della città, fermandoli prima che potessero agire di nuovo. Le autorità stanno indagando sui loro precedenti.

Tre uomini e una donna, tra i 50 e i 60 anni di età, approfittavano delle ore di punta per salire su mezzi pubblici affollati e frugare nelle tasche dei passeggeri, derubandoli. La polizia locale li ha scoperti e arrestati in centro a Torino. In manette sono finite quattro persone: due di nazionalità romena, gli altri marocchina e algerina. È successo intorno alle 13 di venerdì 13 febbraio. Gli agenti del reparto operativo speciale della polizia locale di Torino stavano effettuando nel centro cittadino uno dei numerosi servizi di controllo in borghese finalizzato proprio a garantire la sicurezza dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico locale della città.🔗 Leggi su Torinotoday.it

