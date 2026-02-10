Borse europee in stand-by | attesa per i dati USA e toni contrastanti su Mps Tokyo ai record storici

Le Borse europee restano ferme in attesa dei dati chiave dagli Stati Uniti. Gli investitori si tengono pronti, ma ancora non decidono se comprare o vendere. Intanto, Tokyo ha raggiunto nuovi record storici, mentre in Europa si preferisce aspettare. La giornata si prospetta tranquilla, con i mercati che preferiscono vedere prima i numeri americani.

Le Borse europee hanno mostrato cautela nella mattinata del 10 febbraio 2026, con gli investitori in attesa dei cruciali dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. L’attenzione è focalizzata sui numeri relativi al mercato del lavoro e all’inflazione, elementi che potrebbero delineare le prossime mosse della Federal Reserve. Questo clima di incertezza ha pesato sull’umore degli investitori, frenando l’entusiasmo dopo i record toccati da Wall Street e, in particolare, dalla Borsa di Tokyo. A Milano, il FTSE MIB ha faticato a trovare una direzione precisa, muovendosi in prossimità della parità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le borse europee registrano un calo significativo a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Europa riguardo alla Groenlandia.

