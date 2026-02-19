bono e gli u2 il ritorno a sorpresa in tempi folli e esasperanti

Bono e gli U2 tornano con un album a sorpresa, un gesto dettato dalle tensioni globali di questi tempi. Il cantante irlandese ha spiegato che le crisi attuali hanno spinto la band a scrivere canzoni più dirette e coinvolgenti. Il nuovo disco, registrato in segreto, include brani dedicati alle proteste e alle sfide sociali di oggi. La decisione di rilasciare l’album senza annunci ufficiali ha sorpreso i fan e la critica. La musica degli U2 si conferma ancora una volta come riflesso di un'epoca complessa.

Dopo Bruce Springsteen, anche gli U2 hanno deciso di tornare con un nuovo disco a sorpresa ispirato alle vicende che stanno scuotendo il mondo. Gli U2 tornano con un nuovo disco a sorpresa. Il nuovo Ep s’intitola U2 – Days Of Ash e contiene sei tracce, cinque brani e una poesia, e affronta i temi dell’Ice a Minneapolis, della Palestina, e della guerra in Ucraina, complice un brano scritto col soldato musicista ucraino Taras Topolia ed Ed Sheeran. La band irlandese si è ritrovata in studio pochi giorni dopo il brutale assassinio di Renée Good. GUARDA LE FOTO Bono Vox e sua moglie Ali Hewson: l’album di foto di un amore che dura da tutta la vita. 🔗 Leggi su Amica.it

Gli U2 urlano contro la guerra, per la libertà e l’Ucraina. Bono: “Non c’è nulla di normale in questi tempi folli. Dobbiamo opporci prima di poter tornare ad avere fiducia nel futuro”Gli U2 hanno protestato contro la guerra e per la libertà in Ucraina, scatenando un forte messaggio pubblico.

Gli U2 pubblicano a sorpresa l’EP politico “Days of Ash”: come Bono parla di Israele, Palestina, Iran, ICE e UcrainaGli U2 hanno deciso di pubblicare senza preavviso l’EP “Days of Ash”, trattando temi caldi come Israele, Palestina, Iran e Ucraina.

